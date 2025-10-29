Litvanya, Belarus sınırını kapatma kararı aldı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, hükümetin aldığı kararla Medininkai ve Salcininkai sınır kapıları 30 Kasım'a kadar kapalı kalacak ve kapatma kararı gerekirse uzatılabilecek.

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, bazı durumlarda Medininkai Sınır Kapısı'nda geçişlere izin vereceklerini belirterek, "Bu kapı yalnızca diplomatlara, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine transit geçişe, Litvanya'ya dönen vatandaşlara, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri vatandaşları ile aile üyelerine, Litvanya'da oturma izni olan kişilere açık olacak" diye konuştu.

Sınır koruma servisinin kararıyla Medininkai Sınır Kapısı'ndan insani durumlarda geçişlere izin verileceğini de aktaran Kondratovic, "Bu değişiklikler, bugün de gördüğümüz üzere, sorun çözmek için hiçbir çaba göstermeyen ve pek dostane olmayan komşumuza açık bir mesaj göndermeli. Onların pasifliği, bu faaliyete fiilen ortak olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Litvanya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapıları geçen yıl ve 2023'te alınan kararlarla kapatılmıştı. Medininkai ve Salcininkai, iki ülke arasında geçiş yapılabilen son iki sınır kapısını oluşturuyordu.

Belarus'tan Litvanya'ya veya aksi yönde gitmek isteyenlerin artık Letonya ya da Polonya'daki sınır kapılarını kullanması gerekecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı, Belarus'tan kaçak sigaralar taşıyan meteoroloji balonlarının hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle 5, 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de saatlerce uçuşlara kapatılmıştı. Litvanya bu gelişmelere yanıt olarak her defasında Belarus ile sınır kapılarını da geçici olarak kapatmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, ülkesinin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.