Londra Emniyeti, başbakanlık ofisindeki 'parti' için soruşturma başlattı
Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken başbakanlık ofisinde düzenlenen bir partiye katıldığı için istifa baskısı altında. Londra Emniyeti’nin soruşturma başlattığı ve Johnson’ın ifadesinin alınabileceği belirtildi.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson bir kez daha salgın kısıtlamalarını çiğnemekten dolayı tepkilerin merkezinde. Başbakanlık ofisinde yeni tip koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek verilen partiler nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya kalan Johnson’ın, ofisinde doğum günü partisi verildiği belirtildi.
"30’A YAKIN KİŞİ KATILDI"
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre etkinliğe 30’a yakın kişi katıldı. 19 Haziran 2020’de düzenlenen etkinlik, Johnson’ın şehir dışındaki bir resmi ziyaretinin dönüşünde, sürpriz olarak düzenlendi.
BBC’nin haberine göre Başbakanlık, çalışanlarının Johnson’ın doğum gününü kutlamak için Başbakanlık konutunda bir araya geldiğini kabul etti. Etkinliğin 10 dakikadan kısa sürdüğü belirtildi. Ancak o dönemdeki önlemler İngiltere’de kapalı ortamlarda çoğu durumda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyordu.
Geçen yıl başbakanlık bahçesinde geniş katılımlı etkinlik düzenlendiği, buna kendisinin de katıldığı ortala çıkan Johnson özür dilemiş ancak tepkileri dindirememişti. Öte yandan Londra Emniyeti’nin partiler hakkında soruşturma açtığı, Johnson’ın ifadesinin alınabileceği belirtildi.
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