Lübnan'da emekli askerlerden maaş isyanı: Yollar kapatıldı, lastikler yakıldı

Emekli askerler, Lübnan lirasının ABD doları karşısında yüzde 90 değer kaybetmesi nedeniyle maaşlarının, aktif görevdeki meslektaşlarının maaşlarına benzer şekilde artırılmasını istiyor.

Yüzlerce kişi, Beyrut şehir merkezindeki Riyad el-Sulh Meydanı’nda bulunan hükümet binası önünde toplanarak hükümetin ekonomik ve mali politikalarını kınayan sloganlar attı.

Haksızlıklara son verilmesini talep eden pankartlar taşıyan göstericiler, Lübnan bayrağı açtı.

Gösteriye Kamu Yönetimi Çalışanları Derneği de destek verdi

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Gaziler Derneği’nin çağrısıyla toplanan göstericiler, Sayfi bölgesinde lastikleri yakarak yolları trafiğe kapattı.

Başkenti kuzeye bağlayan yolun kapatılmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Riyad el-Sulh Meydanı’nda toplanan bazı göstericiler ise dikenli telleri sökerek hükümet binasının duvarlarını aşmaya çalıştı.

Emekli tuğgeneraller George Nadir ve Şamil Rukoz’un sakinlik çağrılarına rağmen bazı göstericiler itfaiye araçlarına çıktı. Göstericiler ayrıca bölgedeki yabani otları ateşe verdi.

Göstericilere güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri çağrısı yapan Emekli tuğgeneraller Nadir, "Hiçbir bahaneyle askerlerle çatışmaya izin verilmeyeceğini ve vatandaşların gözü önünde yolların kapatılmayacağını" söyledi.

Lübnanlılar, 2019’dan bu yana, Lübnan lirasının ve maaşların değerindeki sert düşüşün yanı sıra devletin ekonomik sorunlara çözüm bulamaması nedeniyle ağır yaşam ve sosyal koşullarla mücadele ediyor.

Aynı zamanda birçok kurum çalışanlarını işten çıkarırken, Lübnanlı gençler arasında daha iyi bir yaşam arayışıyla yurt dışına büyük bir göç dalgası yaşanıyor.