Lübnan: Suriyeli mültecilerin göçleri engellenemiyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 16:49

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Abdallah Buhabib, ülkede ikamet eden Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla göçlerini engelleyemediklerini belirtti.

Buhabib, "Uluslararası toplum, özellikle Avrupa ve ABD, mültecilerin ülkelerine göç etmesini istemiyor. Lübnan da Suriyeli mültecilerin yükünü kendi toprakları içinde kaldıracak durumda değil. Deniz yolu ile göçlerini de engelleyemiyor" dedi.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaştan sonra Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci ikamet ediyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu ifade ediyor.