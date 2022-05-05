Lübnan: Suriyeli mültecilerin göçleri engellenemiyor
Lübnan, Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla göçlerini engelleyemediklerini bildirdi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Abdallah Buhabib, ülkede ikamet eden Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla göçlerini engelleyemediklerini belirtti.
Buhabib, "Uluslararası toplum, özellikle Avrupa ve ABD, mültecilerin ülkelerine göç etmesini istemiyor. Lübnan da Suriyeli mültecilerin yükünü kendi toprakları içinde kaldıracak durumda değil. Deniz yolu ile göçlerini de engelleyemiyor" dedi.
Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaştan sonra Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci ikamet ediyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu ifade ediyor.
Video Haberler
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?