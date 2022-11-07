Lukaşenko'dan Avrupa'ya odun yardımı teklifi: Biz şaka olsun diye odun kesip eğleniyoruz

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:11

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarusluların barışçıl insanlar olduğunu ve savaş istemediklerini bilmeleri için Avrupa'ya ısınmak için yakacak odun yardımı yapmayı teklif etti.

Lukaşenko, "Zaman kolay değil. Ülkemiz dışındaki insanlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Oradaki insanlar yakacak odun bile alamazken biz şaka olsun diye odun kesip eğleniyoruz. Organize olup bu yakacak odunları sınıra getirebiliriz" dedi.

Lukaşenko, savaş istemediklerini belirterek, "Litvanyalılar, Letonyalılar, Polonyalılar, Ukraynalılar bilsinler ki biz barışçıl insanlarız, savaş istemiyoruz, sobayı birlikte ısıtmaya, kebapları kızartmaya hazırız" diye konuştu.