Maduro'nun uçaktan indirildiği görüntüler ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, bir uçaktan indirildikten sonra kelepçeli halde görüntülendiği öne sürülen fotoğraflar gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde Maduro’nun, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanları tarafından çevrelendiği görülüyor.

NBC News, Maduro’nun yakalandığını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf elde etti. Fotoğrafta Maduro’nun açık mavi renkli bir kapüşonlu sweatshirt giydiği ve ABD’li yetkililer eşliğinde uçağın merdivenlerinden indirildiği dikkat çekiyor.

Öte yandan bazı görüntülerde, Maduro’nun bir sandalyede oturur haldeyken etrafının ajanlarla çevrili olduğu görülüyor. Bu karelerde Maduro’nun ellerinin önde kelepçeli olduğu ve başparmağını kaldırarak poz verdiği görülüyor.

Paylaşılan bir başka fotoğrafta ise Maduro’nun, New York’a iniş yaptıktan kısa süre sonra uçağın dışında ayakta durduğu iddia ediliyor.

Söz konusu görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği henüz resmi makamlarca doğrulanmış değil.

Ortaya çıkan tüm fotoğraflarda Maduro’nun aynı kıyafetleri giydiği görülüyor. Açık mavi kapüşonlu sweatshirt, koyu mavi eşofman altı, beyaz çorap ve terliklerle görüntülenen Maduro’nun kelepçeli hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.