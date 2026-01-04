Maduro operasyonunun perde arkası: 5 saatte nasıl kaçırıldı?

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi sabaha karşı saat 04.21’de (ABD saati) Truth Social platformunda yaptığı paylaşımla, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini yakalamak üzere “cesur bir operasyon” gerçekleştirdiğini duyurdu.

Operasyon sürpriz gibi görünse de, Reuters’a konuşan kaynaklara göre ABD’nin son yıllardaki en karmaşık askeri hamlelerinden biri aylar öncesinden planlanmıştı.

Kaynaklara göre seçkin ABD birlikleri, aralarında Delta Force mensuplarının da bulunduğu askerlerle, Maduro’nun kaldığı sığınağın bire bir kopyasını inşa ederek operasyonun provasını yaptı. Bir CIA ekibi ise ağustos ayından bu yana sahadaydı ve Maduro’nun günlük rutinine dair ayrıntılı istihbarat topluyordu.

Reuters’a konuşan iki ayrı kaynak, CIA’nin ayrıca Maduro’ya yakın bir insan kaynağına sahip olduğunu, bu kaynağın operasyon sırasında Maduro’nun tam konumunu anlık olarak ilettiğini söyledi.

SON ONAY TRUMP'TAN GELDİ

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Trump, operasyonu dört gün önce onayladı. Ancak Pentagon ve istihbarat birimleri, daha elverişli hava koşulları için beklenmesini önerdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Türkiye saatiyle 05.46’da Trump’ın operasyon için nihai onayı verdiğini açıkladı. Operasyonun kod adı “Absolute Resolve” olarak duyuruldu.

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı yayından izledi. Fox News’e konuşan Trump, “Oldukça iyi şeyler yaptım ama böyle bir şey hiç görmedim” dedi.

Pentagon, operasyon öncesinde Karayipler’de geniş çaplı bir askeri konuşlanma gerçekleştirdi. Bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve 12’den fazla F-35 savaş uçağı bölgeye sevk edildi.

Toplamda bin 500’den fazla ABD askeri, resmi açıklamalara göre “uyuşturucu ile mücadele” operasyonları kapsamında bölgeye konuşlandırıldı.

Reuters kaynaklarına göre Trump’ın danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe, aylar boyunca operasyonu yöneten çekirdek ekibi oluşturdu.

Bu ekip Trump’la sık sık doğrudan temas kurdu.

GECE YARISI SALDIRILARI VE HAVA HAREKATI

Cuma gecesi ve cumartesi sabaha karşı ABD savaş uçakları, Caracas ve çevresindeki hedeflere saldırılar düzenledi. Hedefler arasında Venezuela’ya ait hava savunma sistemleri de vardı.

Orgeneral Caine, 20 farklı üsten kalkan 150’den fazla uçağın operasyona katıldığını, bunlar arasında F-35, F-22 ve B-1 bombardıman uçaklarının bulunduğunu açıkladı.

Trump, “Her olasılık için bir uçağımız vardı” ifadelerini kullandı.

Pentagon ayrıca sessiz biçimde ikmal uçakları, insansız hava araçları ve elektronik harp uçaklarını da bölgeye kaydırdı.

Hava saldırıları sürerken ABD Özel Kuvvetleri, ağır silahlarla Caracas’a ilerledi. Maduro’nun bulunduğu noktaya ulaşmak için demir kapıları kesmeye yarayan ekipmanlar da kullanıldı.

Saat 01.00 sularında ABD askerleri Maduro’nun merkezdeki yerleşkesine ulaştı. Helikopterler ateş altına alındı; bir helikopter isabet aldı ancak uçuşunu sürdürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, helikopterlerin kentin üzerinde alçaktan uçtuğu görüldü.

“KALE GİBİ” SIĞINAKTA TESLİM OLDU

ABD askerleri ve FBI ajanları, Trump’ın “kale gibi” diye tanımladığı sığınağa girdikten sonra Maduro ve eşi teslim oldu.

Trump, Maduro’nun güvenli bir odaya kaçmaya çalıştığını ancak kapıyı kapatamadan yakalandığını söyledi.

Operasyon sırasında ABD tarafında yaralanmalar yaşandığı ancak ölü olmadığı açıklandı.

Reuters’a göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyon başladıktan sonra Kongre üyelerini bilgilendirmeye başladı.

Kaynaklar, bu bilgilendirmenin olağan uygulamanın aksine operasyondan önce yapılmadığını belirtti.

DENİZ ÜZERİNDEN ÇIKARILDILAR

ABD birlikleri Venezuela’dan çekilirken “çok sayıda çatışma” yaşandı. Saat 03.20 itibarıyla helikopterler deniz üzerindeydi; Maduro ve eşi ABD kontrolündeydi.

Trump, operasyonu duyurduktan yaklaşık yedi saat sonra Truth Social’da yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez Maduro’nun kelepçeli ve gri tulumlu fotoğrafını yayımladı.

Paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

“USS Iwo Jima üzerindeki Nicolás Maduro.”

HANGİ NOKTALAR HEDEF ALINDI?

ABD güçleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında bir liman, iki havalimanı ve askeri tesislerden oluşan bir dizi hedefe hava ve füze saldırıları düzenledi.

Saldırıların, başkent Caracas’ın güneyi ve doğusunda yoğunlaştığı, ayrıca kentin en büyük askeri kompleksi olan Fuerte Tiuna’nın da hedef alınmış olabileceği bildirildi. Fuerte Tiuna, Venezuela Savunma Bakanlığı ile Askeri Akademi’ye ev sahipliği yapıyor.

Başkent Caracas’ın doğusunda yer alan La Carlota havacılık kompleksinin çevresinde de patlamalar meydana geldi. Burası hem askeri hem de sivil uçuşların yapıldığı bir alan olarak biliniyor.

Patlamaların yalnızca Caracas’la sınırlı kalmadığı bildirildi. Ülkenin batısında ve doğusunda da saldırılar rapor edildi: