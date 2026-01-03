Maduro'yu Venezuela'dan kaçıran Delta Force nedir? Delta Force daha önce kimler yakaladı?

Maduro ile eşi Cilia Flores’in, USS Iwo Jima adlı ABD savaş gemisinde New York’a doğru yola çıkarıldığını söyledi. Maduro'nun ABD ordusunun Delta Gücü tarafından "yakalandığını" bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun eşiyle birlikte ele geçirilip ülkeden kaçırıldığını sosyal medyadan duyurdu. Askerî kaynaklar ise operasyonun, ABD ordusunun elit birliği olarak bilinen Delta Force komando unsurlarınca gerçekleştirildiğini aktardı.

DELTA FORCE NEDİR?

Delta Force, ABD Kara Kuvvetleri bünyesinde yer alan ve resmi adıyla 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D) olan özel harekât birimidir.

DELTA FORCE NEDİR NE ZAMAN KURULDU?

Delta Force, 1977 yılında ABD Ordusu bünyesinde kuruldu. Birliğin kuruluşunda, İngiltere’nin elit özel kuvveti Special Air Service (SAS) örnek alındı. Amaç; artan uluslararası terör tehditlerine, uçak kaçırma olaylarına ve yüksek riskli rehine krizlerine hızlı ve etkili müdahale edebilecek bir güç oluşturmaktı.

Kuruluşundan bu yana Delta Force’un personel sayısı, eğitimi ve operasyonel yapısı büyük ölçüde gizli tutuluyor.

DELTA FORCE'UN GÖREVİ NEDİR?

Delta Force’un başlıca görevleri şunlar olarak biliniyor:

Terörle mücadele operasyonları

Rehine kurtarma

Yüksek değerli hedeflerin yakalanması

Gizli keşif ve doğrudan eylem operasyonları

Birliğin görevlerinin büyük bölümü kamuoyuna açıklanmazken, bazı operasyonlar yıllar sonra resmî belgeler ve tanıklıklarla ortaya çıktı.

DAHA ÖNCEKİ OPERASYONLARI

1980 – İran Rehine Kurtarma Girişimi: ABD’li rehineleri kurtarmaya yönelik operasyon başarısız oldu ancak özel kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasında dönüm noktası sayıldı.

1983 – Grenada Operasyonu: Rehinelerin tahliyesinde görev aldı.

1989 – Panama Operasyonu: Panama lideri Manuel Noriega’nın yakalanması sürecinde rol oynadı.

1993 – Somali (Mogadişu): “Black Hawk Down” olayı olarak bilinen çatışmalarda görev aldı.

2003 – Irak: Irak lideri Saddam Hüseyin’in yakalanması operasyonunda aktif rol üstlendi.

2016- Kara Kuğu Operasyonu: Sinaloa Karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın yaklandığı operasyonda Meksika Deniz Piyadelerine yardım ettiği biliniyor.

2019 – IŞİD Operasyonu: Örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye yönelik operasyonda görev alan ABD özel kuvvetleri arasında yer aldı.