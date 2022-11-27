Mafya tetikçisinin yıllar sonra röportajı yayımlandı... insan öldürmenin fiyatını açıkladı

27 Kasım 2022 Pazar, 15:29

ABD'de 1973 yılında talk show programı The David Susskind Show'a bir mafya tetikçisinin katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Joey the Hitman takma adıyla çalışan kiralık katil, 40 yıl önce yapılan röportajda işlediği cinayetlerden aldığı ücreti açıkladı.

Programda, bir adamı öldürmek için ne kadar ücret talep edeceği sorulduğunda 'Joey' açıkça "Bugün 20 bin dolar, düz 20 bin dolar" (bugünkü kur ile yaklaşık 372 bin TL) cevabını verdi.

ÇILGIN JOE 50 BİN DOLAR

Tetikçi, eğer kendisinden 'istisnai' birini öldürmesi istenseydi, bunun çok daha pahalıya mal olacağını ve kendisine Joseph Gallo'nun öldürülmesi için teklif yapıldığını söyledi.

Unilad'ın haberine göre, kiralık katil, "Mesela Joseph Gallo'yu vurmak istediklerinde fiyat 50 bin dolardı ama ben reddettim" dedi.

Joseph Gallo ya da diğer adıyla "Çılgın Joe", ABD'nin New York kentindeki beş büyük İtalyan-Amerikan mafya ailesi Colombo'nun üyesiydi.

Gallo, Nisan 1973'te ailesiyle birlikte Küçük İtalya'da akşam yemeği yerken dört silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldü.

O işi neden reddettiği sorulduğunda katil, "Çünkü Gallo'yu severim, iyi bir arkadaşımdı, onurlu bir çocuktu, bu maymunların ne diyeceği umurumda değil. Bu sebeple o çatışmaya karışmadım" açıklamasında bulundu.

"SÖZÜN SENETTİR"

Tetikçi 'Joey' bir iş kabul edildiğinde, tetikçinin parasını peşin aldığını ve resmi bir sözleşme olmadığını "Parayı aldığında sözleşmen sözündür, sözün senettir" ifadesinde bulundu.

Ödeme yapan kişinin vazgeçmesi durumunda ise paranın kendisinde kaldığını "Para bende kalır" diyerek belirtti.

Tetikçi 'Joey' 1973 yılında yayınladığı "Mafya katilinin otobiyografisi" kitabında, 38 kişiyi öldürdüğünü ve bunların 35'inin 'kiralık' Mafya cinayetleri olduğunu, kalan üçünün ise daha önce kendisini öldürmeye çalışan adamlara karşı işlediği intikam cinayetleri olduğunu iddia ediyor.