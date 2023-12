Max Payne'in sesi James McCaffrey yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:43

Popüler bilgisayar oyunu karakteri Max Payne'i seslendirmesiyle tanınan aktör James McCaffrey, kansere karşı verdiği mücadele sonucu 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir tür kan kanseri olan çoklu miyelom hastası McCaffrey'in vefat haberini ilk olarak "Entourage" dizisinin oyuncusu Kevin Dillon, fotoğraf paylaşarak duyurdu. McCaffrey'in eşi Rochelle Boström, İrlandalı-Amerikalı oyuncunun New York'ta vefat ettiğini doğruladı.

1990'lı yıllarda yayınlanan polisiye dizi Viper'da rol alarak tanınan McCaffrey, Rescue Me" adlı televizyon programında 2004'ten 2011'e kadar 56 bölüm boyunca Jimmy Keefe karakterini canlandırarak çıkışını sürdürdü. McCaffrey, Max Payne'in yanı sıra, Alan Awake 2 video oyunu karakteri Alex Casey'i seslendirdi.

Max Payne karakterinin sesi olarak hafızalara kazınan McCaffrey ayrıca, "The Big Take", "A Gifted Man", "American Splendor", "The Truth About Cats & Dogs", "She Hate Me" gibi birçok önemli sinema filminde de yer aldı.