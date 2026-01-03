Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika yerel saatle sabah 07.58'de meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Guerrero eyaleti merkezli deprem, 350 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City ve çevresinde de hissedildi.

Deprem anında basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, toplantıyı durdurdu. Soğukkanlı bir şekilde herkesin dışarı çıkmasını bekledi.

OTELLER TAHLİYE EDİLDİ

Ülkenin simgelerinden Bağımsızlık Meleği anıtı da depremde sallandı. Anıtta herhangi bir hasar oluşmadı.

Ülkenin turistik kenti Acapulco'da, bazı oteller tahliye edildi, turistler dışarı çıkarıldı.

120 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Bir kişi kahvaltı ederken üzerine çatı çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bir kişi de merdivenlerden inerken başını çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Guerrero'da yüzden fazla evin hasar aldığı tahmin ediliyor.

Ülke genelindeyse 120 bin ev elektriksiz kaldı.