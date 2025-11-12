Meksika'da Başkanlık Sarayı çevresine zırhlı bariyerler kuruldu!

Meksika’da, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimine yönelik planlanan geniş katılımlı protesto öncesi başkent Meksiko’da güvenlik önlemleri artırıldı.

15 Kasım'da yapılacak Z kuşağı yürüyüşü ve Ulusal Eğitim İşçileri Koordinasyonu'nun (CNTE) gösterileri nedeniyle, Başkanlık Sarayı ve Metropol Katedrali çevresine yaklaşık üç metre yüksekliğinde zırhlı duvarlar ve metal bariyerler yerleştirildi.

Protestonun, hükümetin uyuşturucu kartellerine yönelik politikaları ve yerel siyasetçilere yönelik artan saldırılar nedeniyle düzenleneceği bildirildi.

Son aylarda ülke genelinde çok sayıda belediye başkanı adayı ve yerel yöneticiye yönelik suikast yaşanması, kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı.

Eleştirmenler, Sheinbaum yönetimini örgütlü suçlarla mücadelede yetersiz kalmakla suçlarken, hükümet yetkilileri bu iddiaları reddediyor ve güvenlik güçlerinin “bölgesel suç ağlarına karşı aktif operasyonlar yürüttüğünü” savunuyor.

Bariyerlerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda “hükümetin protestolardan korktuğu” yönünde yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise duvarların “önceden planlanmış güvenlik uygulamaları” kapsamında kurulduğunu savundu.

Meksika’da özellikle yerel yönetimlerde adaylık sürecinde artan şiddet olayları, ülkenin siyasi gündemini belirlemeye devam ediyor.

Uluslararası gözlemciler, Sheinbaum hükümetinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin “örgütlü suç ağlarının siyasi yapılar üzerindeki etkisi” olduğunu belirtiyor.