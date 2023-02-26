Meksika'da binlerce kuş, bir mahalleyi kapladı

Meksika'da kuş sürüsünün, bir mahalleyi kaplaması bölge sakinleri tarafından endişeye neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 17:13
Meksika'da binlerce kuş, bir mahalleyi kapladı
Abone Ol google-news

Meksika'da kuş sürüsü, bir mahalleyi kapladıktan sonra bölge sakinleri üzerinde korku ve endişeye yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, binlerce kuşun mahalleyi kapladığı görüldü.

Toplu halde gezen kuşların, ABD'nin bazı bölgelerinde de görüldüğü bildirildi.

 

Teksas, Long Island ve New Jersey bölgelerinde de kuş sürülerinin gözlemlendiği belirtildi.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral olurken, Alfred Hitchcock'un The Birds filmindeki sahneler yeniden gündeme geldi.


Meksika kuş

İlgili Haberler

Meksika, Peru'nun büyükelçisini geri çekme kararını kınadı

Meksika, Peru'nun büyükelçisini geri çekme kararını kınadı
Meksika’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Meksika’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Meksika’da petrol tesisinde patlama

Meksika’da petrol tesisinde patlama

En Çok Okunan Haberler