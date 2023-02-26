Meksika'da binlerce kuş, bir mahalleyi kapladı
Meksika'da kuş sürüsünün, bir mahalleyi kaplaması bölge sakinleri tarafından endişeye neden oldu.
Meksika'da kuş sürüsü, bir mahalleyi kapladıktan sonra bölge sakinleri üzerinde korku ve endişeye yol açtı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, binlerce kuşun mahalleyi kapladığı görüldü.
Toplu halde gezen kuşların, ABD'nin bazı bölgelerinde de görüldüğü bildirildi.
In Mexico, birds have started to congregate in the streets.— nikola 3 (@ronin19217435) February 21, 2023
The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx
Teksas, Long Island ve New Jersey bölgelerinde de kuş sürülerinin gözlemlendiği belirtildi.
Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral olurken, Alfred Hitchcock'un The Birds filmindeki sahneler yeniden gündeme geldi.
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