Meksika’da helikopter kazası: 4 ölü

Meksika’da bir helikopterin çalılık alana düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:17
Meksika’da helikopter kazası: 4 ölü
Abone Ol google-news

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tuxpan şehri yakınlarında helikopter kazası meydana geldi.

İçinde 1 pilot ve 3 yolcunun bulunduğu helikopterin çalılık alana düşmesiyle helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Jalisco Eyaleti Sivil Koruma Kurumu'nun olayla ilgili yaptığı açıklamada, helikopterin düştükten sonra alev aldığı ve tamamen yandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Kazaya ait fotoğraflarda helikopterin büyük bir kısmının yanarak kül olduğu görüldü. Özel bir şirkete ait olan helikopterin düşme sebebi bilinmezken kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


Player Alanı
Meksika helikopter kaza

İlgili Haberler

Meksika sınırındaki kasabada silahlı saldırı: 6 kişi öldü

Meksika sınırındaki kasabada silahlı saldırı: 6 kişi öldü
Meksika’da süpermarket önünde görülen ayı paniğe neden oldu

Meksika’da süpermarket önünde görülen ayı paniğe neden oldu
Meksika’da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı

Meksika’da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı

En Çok Okunan Haberler