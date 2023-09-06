Meksika’da helikopter kazası: 4 ölü
Meksika’da bir helikopterin çalılık alana düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tuxpan şehri yakınlarında helikopter kazası meydana geldi.
İçinde 1 pilot ve 3 yolcunun bulunduğu helikopterin çalılık alana düşmesiyle helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Jalisco Eyaleti Sivil Koruma Kurumu'nun olayla ilgili yaptığı açıklamada, helikopterin düştükten sonra alev aldığı ve tamamen yandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Kazaya ait fotoğraflarda helikopterin büyük bir kısmının yanarak kül olduğu görüldü. Özel bir şirkete ait olan helikopterin düşme sebebi bilinmezken kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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