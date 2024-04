Meksika'da protesto dalgası: Hükümet binasını ateşe verdi

Yerel basındaki haberlere göre, Guerrero'nun başkenti Chilpancingo kentinde protestocu öğrenciler, dört otobüsle eyalet hükümet binasına geldi.

Binayı havai fişekle ateşe veren göstericiler, 2014'ten bu yana kayıp olan 43 öğrencinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Protestocu öğrenciler ayrıca otoparktaki yaklaşık 12 aracı da yaktı.

Diğer yandan, öğrenciler aynı zamanda, martta başkent Meksiko'da düzenlenen eylemden eve dönen bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesini de protesto etti.

Yetkililer, protestocuların gözaltına alınmadığını ve olaydan kısa bir sonra bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

#BREAKING - In solidarity with Ayotzinapa Normalista Yanqui Kothan who was murdered by police one month ago, #students demanding justice for their classmate set #fire to 12 vehicles & the Government Palace of Guerrero in Chilpancingo#Mexico #Ayotzinapa