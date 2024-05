Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

ABD sınırlarına kaçak yollarla giren kişilerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor ve bu kişilere çok sayıda Türk vatandaşı da dahil. Fox News ekibi, Kaliforniya eyaletinde sınırı kaçak yollarla geçmiş bir grup Türk vatandaşıyla röportaj yaptı.

Gruptan bir kişi, Amerikalıların "sınırı geçmenin bu kadar kolay olmasından" endişelenmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere yorum yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'nın Jacumba bölgesinde Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu. Videoda, adı açıklanmayan bir Türk vatandaşı, Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini belirtti.

