Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

ABD'de her yıl artan kaçak geçişlerle birlikte, çok sayıda Türk vatandaşı da ABD sınırlarını yasa dışı yollarla geçiyor. Fox News'e konuşan bir grup Türk, sınırdaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:37
Abone Ol google-news

ABD sınırlarına kaçak yollarla giren kişilerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor ve bu kişilere çok sayıda Türk vatandaşı da dahil. Fox News ekibi, Kaliforniya eyaletinde sınırı kaçak yollarla geçmiş bir grup Türk vatandaşıyla röportaj yaptı.

Gruptan bir kişi, Amerikalıların "sınırı geçmenin bu kadar kolay olmasından" endişelenmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere yorum yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'nın Jacumba bölgesinde Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu. Videoda, adı açıklanmayan bir Türk vatandaşı, Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini belirtti.

SINIRI GEÇMEK İÇİN 10 BİN DOLAR ÖDEDİ

Kameralara konuşan Türk vatandaşı, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi. Genç adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Katil ya da psikopat olabilirler. Bunun garantisi yok" diye konuştu. Sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerin incelenmediğini aktardı.

Fox News'e verdiği demeçte, ABD'ye yolculuğunun 24 gün sürdüğünü ve ABD'ye gelmek için Orta Amerika'ya gelmeden önce Katar, Dubai, Mısır, Güney Afrika ve Brezilya'yı gezdiğini belirtti. Ayrıca, ABD vizesine çok kez başvurduğunu ancak reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdığını söyledi.

"AMERİKALILAR ENDİŞELENMELİ"

Muhabir, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarının "Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli" dediğini aktardı. Elon Musk da şaşkınlığını gizleyemediği habere "Vay be" diye tepki verdi.

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre, ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60 iken 2023’te 15 bin 430’a ulaştı.


ABD haberleri Türk haberleri Meksika haberleri

İlgili Haberler

ABD'li Senatörden 'yaptırım' tepkisi: 'Rusya, Çin ve İran...'

ABD'li Senatörden 'yaptırım' tepkisi: 'Rusya, Çin ve İran...'
ABD başkanının sesini yapay zekayla taklit eden kişiye ceza

ABD başkanının sesini yapay zekayla taklit eden kişiye ceza
ABD'den Kenya açıklaması: 'NATO üyesi olmayan ana müttefik'

ABD'den Kenya açıklaması: 'NATO üyesi olmayan ana müttefik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Şevval Sam’dan ‘dişil enerji’ itirafı

Şevval Sam’dan ‘dişil enerji’ itirafı
Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü

Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü
Eşini öldüren koca, duruşmaya katılan tanığı ölümle tehdit etti

Eşini öldüren koca, duruşmaya katılan tanığı ölümle tehdit etti
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Aziz Yıldırım açıkladı: ‘Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken…’

Aziz Yıldırım açıkladı: ‘Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken…’
AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!

AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!
Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonlar patladı: 8 öğrenci yaralandı

Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonlar patladı: 8 öğrenci yaralandı