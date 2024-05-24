Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk vatandaşı: "Amerikalılar endişelenmekte haklı"

Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:37

Güncelleme: 24.05.2024 - 17:42

ABD sınırlarına kaçak yollarla giren kişilerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor ve bu kişilere çok sayıda Türk vatandaşı da dahil. Fox News ekibi, Kaliforniya eyaletinde sınırı kaçak yollarla geçmiş bir grup Türk vatandaşıyla röportaj yaptı.

Gruptan bir kişi, Amerikalıların "sınırı geçmenin bu kadar kolay olmasından" endişelenmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere yorum yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

Fox News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'nın Jacumba bölgesinde Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu. Videoda, adı açıklanmayan bir Türk vatandaşı, Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini belirtti.

NEW: A Turkish man who crossed into Jacumba, CA illegally w/ a group of other Turkish men told me he paid $10k to a cartel, & expressed shock at how easy it was to cross the U.S. border with no resistance, telling me Americans should be “worried” about security & who is crossing. pic.twitter.com/Qb1a9BiDuV — Bill Melugin (@BillMelugin_) May 23, 2024

SINIRI GEÇMEK İÇİN 10 BİN DOLAR ÖDEDİ

Kameralara konuşan Türk vatandaşı, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi. Genç adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Katil ya da psikopat olabilirler. Bunun garantisi yok" diye konuştu. Sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerin incelenmediğini aktardı.

Fox News'e verdiği demeçte, ABD'ye yolculuğunun 24 gün sürdüğünü ve ABD'ye gelmek için Orta Amerika'ya gelmeden önce Katar, Dubai, Mısır, Güney Afrika ve Brezilya'yı gezdiğini belirtti. Ayrıca, ABD vizesine çok kez başvurduğunu ancak reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdığını söyledi.

"AMERİKALILAR ENDİŞELENMELİ"

Muhabir, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarının "Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli" dediğini aktardı. Elon Musk da şaşkınlığını gizleyemediği habere "Vay be" diye tepki verdi.

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre, ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60 iken 2023’te 15 bin 430’a ulaştı.