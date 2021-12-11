Otomotiv devi Mercedes 227 otomobilini geri çağırdı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:16

ABD’de otomobillerin multimedya donanımlarına eklenen yeni bir özellik tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, otomobillerde bulunan akıllı bilgisayarlarda araç hareket halindeyken oyun oynayabildiklerini keşfetti.

Associated Press’in (AP) haberine göre, Tesla marka otomobillerde bulunan akıllı ekranlarda araç hareket halindeyken oyun oynanabildiği ve şirketin bu duruma karşılık herhangi bir adım atmaması sonrası bir diğer otomobil devi Mercedes’in de araçlarında aynı özelliğin görüldüğü belirtildi.



ABD’li düzenleyiciler tarafından cuma günü paylaşılan belgelerde, Alman otomobil üreticisinin 227 aracında, otomobil hareket halindeyken oyun oynanabildiği ve sorunun yapılan güncelleme ile çözüldüğü ortaya çıktı.



ÇİFTE STANDART UYGULAMASI

AP'nin haberine göre, Mercedes, sürücülerin dikkatinin dağılmaması amacıyla sorunu çözerken Tesla’nın aynı davranışı sergilememesi ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Dairesi’nin (NHTSA) duruma eşit yaklaşmadığı tartışmalarına yol açtı.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Philip Koopman, AP’ye verdiği demeçte, “Tesla’dan gördüklerimizin tam aksine Mercedes, olması gerektiği gibi düzenleyicilerin koyduğu kurallara uygun davranıyor” dedi.



ÜRETİCİLER EŞİT SORUMLULUĞA SAHİP



NHTSA, yaptığı açıklamada çifte standart uygulamasına değinmezken federal taşıt güvenliği yasasının sürüş güvenliği için risk oluşturan araçların üreticiler tarafından satışının yasak olduğunu bildirdi.



NHTSA, “ABD’deki her motorlu araç üreticisi, araçlarındaki bu tür güvenlik açıklarını ücretsiz olarak tespit etmek ve derhal onarmak konusunda eşit sorumluluğa sahiptir” ifadelerini kullandı.



ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI



Haberde yer alan belgelerde, Mercedes’in 2021 ve 2022 yılında üretilen EQS ile S model elektrikli araçlarında, sürücülerin otomobil seyir halindeyken televizyon programlarına ve internete erişebildiği kaydedildi.



Alman otomobil üreticisi, araç hareket halindeyken özelliklerin devre dışı bırakılmasının amaçlandığını, öte yandan geri çağrılan araçların yanlış bir bilgisayar yazılımına sahip olduğunu ve bu sorundan dolayı herhangi bir kaza yaşanmadığını belirtti.

