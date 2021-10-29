Miçotakis'ten AB’ye 'Türkiye' çağrısı: "Daha sert tavır alın"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB)Türkiye politikasını 'ılımlı' diye eleştirerek 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.
Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısında, AB'nin Türkiye politikasını 'ılımlı' diye eleştirerek 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.
"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"
Miçotakis, "Batı ılımlılığı, Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor gibi görünüyor" dedi. Atina'nın komşularıyla uluslararası hukuk temelinde iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen Miçotakis, "Ancak Yunanistan, egemenlik haklarına yönelik meydan okumalara müsamaha göstermeyecek" dedi.
Miçotakis'den önce Merkel'i kabul eden Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise Yunanistan'ın mali krizden geçtiği dönemde Almanya'nın dayattığı acı ilaçtan ötürü çektikleri zorlukları hatırlatarak sitem etti
Sakelaropulu, Merkel'e, Yunanistan'a ödetilen ağır bedel yüzünden kendilerini zaman zaman AB içinde haklı olarak yalnız hissettiklerini söyledi.
-Sputnik
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