Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti. Mike Batayeh'in neden öldüğü merak ediliyor. Ölüm haberinin açıklanmasından sonra "Mike Batayeh neden öldü?" sorusu arama motorlarında sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Mike Batayeh kimdir, nereli, kaç yaşında? Mike Batayeh neden öldü? İşte, Mike Batayeh hakkında merak edilenler...

MİKE BATAYEH KİMDİR?

Mike Batayeh, 26 Aralık 1970 yılında ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde dünyaya geldi.

Mike Batayeh, 2008-2013 yılları arasında yayınlanan efsanevi dizi Breaking Bad’de 3 bölüm rol almış, metamfetamin laboratuvarı Lavanderia Brillante Laundromat’ın yöneticisi Dennis Markowski karakterini canlandırmıştı.

Oyuncu ayrıca, Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de boy gösterdi.

American Dreamz filminde başrol oynayan Batayeh, New York'ta birçok kulüpte de stand-up gösterisi yaptı.

MİKE BATAYEH NEDEN ÖLDÜ?

ABD’li oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı Mike Batayeh, 52 yaşında Michigan'daki evinde hayatını kaybetti. Batayeh’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.