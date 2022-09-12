Mısır'dan Hedasi Barajı uyarısı: Mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılmalı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:18

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Birleşmiş Milletler Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Tetteh ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Sudan, Güney Sudan, Etiyopya ve Somali'deki durumların yanı sıra Hedasi Barajı dosyası ve Mısır'da bu yıl düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP27) ele alındığı aktarıldı.

Şükri, görüşmede, "Mısır'ın, Hedasi Barajı üzerinde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varması gerektiği konusundaki tutumuna bağlı olduğunu" belirtti.

Şükri, "Mevcut durumun devam etmesinin bölge halklarının çıkarlarını tehdit eden istikrarsızlık unsuru olduğu" vurgusu yaptı.

Açıklamada, BM yetkilisinin Mısır ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.