Mısır: Trablus’taki çatışmalardan endişe duyuyoruz
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu bildirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Ahmed Hafız, açıklamada, "Mısır, Trablus’taki gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Libya’da sükuneti korumanın gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Hafız, Libya’da sükunet ve halkın can güvenliğinin korunması gerektiğini kaydederek, Libyalı tarafları itidalli olmaya ve şiddeti artıracak herhangi bir adım atmaktan kaçınmaya çağırdı.
Hafız ayrıca, başkent Kahire’de yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarının önemine de değinerek, Libya’da seçimlere gidilmesi için müzakerelerin yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı.
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