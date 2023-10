Mısır'dan Refah sınır kapısına büyük sevkiyat! 'Çok sayıda asker ve zırhlı araç...'

İsrail basını, ordu güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu yazarken Tel Aviv yönetimi sessizliğini korumaya devam ediyor.

Havadan ve denizden yapılan saldırıların yanı sıra obüs atışlarıyla da Gazze’yi vuran İsrail ordusuna ait çok sayıda asker ve zırhlı aracın sınıra yakın bölgelere sevk edildiği belirtiliyor.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan, Gazze'nin karadan İsrail dışındaki tek bağlantısı olan Refah sınır kapısında da hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

Londra merkezli Sinai for Human Rights (insan hakları) örgütü, Perşembe günü öğleden sonra Refah sınır bölgesine, Mısır ordusuna ait geniş çapta takviye birliğin geldiğini öne sürdü.

Eyewitnesses reported to the Sinai Foundation that large military reinforcements have arrived to Rafah border area on Thursday afternoon. The sources added that the reinforcements included officers, soldiers, military vehicles, and tanks.



The Sinai Foundation obtained a video… https://t.co/DIGt6ynPux