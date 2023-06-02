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Moldova'dan enerji vurgusu: Kaynakların çeşitlendirilmesi gerekiyor

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa'da enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunlara geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 06:24
Moldova'dan enerji vurgusu: Kaynakların çeşitlendirilmesi gerekiyor
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Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki Bulboaca köyünde bulunan tarihi Mimi Kalesi'nde 2. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi düzenlendi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, toplantıda yaptığı konuşmada, zirvenin önemine işaret ederek, "Bugünkü zirvemiz, birliğimiz, gücümüz ve tek bir aile olarak birlikte çalışma kararlılığımızın göstergesidir" dedi.

Avrupa kıtasında güvenliğin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Sandu, şöyle devam etti:

"Enerji ve iklim krizlerini aşma yollarını arayacağız. Avrupa'da temiz ve güvenli enerji sistemine doğru ilerlemek lazım. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunlara geçiş sürecinin hızlandırılması, kritik elektrik altyapısının korunması gerekiyor. Bu bağlamda, ülkelerimiz arasında bağların güçlendirilmesinden yanayız."

UKRAYNA VURGUSU

Sandu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtamızdaki en büyük savaş. Bu savaşı Rusya başlattı. Bu savaş, kıtada barışın yeniden sağlanması isteğiyle bizleri birleştiriyor. Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafede toplanma kararımız da Ukrayna ve halkı ile dayanışmamızın göstergesidir" dedi.

Ukraynalıların özgürlük, Avrupa'nın değerleri ve geleceği için savaştıklarını belirten Sandu, Moldova'nın komşu ülkesi Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Sandu, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerinin önemli olduğunu ifade ederek, "Hepimiz kendi kaderini belirleme hakkına sahip. Moldova için bu, özgür dünyanın bir parçası olmak, Avrupa Siyasi Topluluğu'nda aktif rol oynamak, AB'ye katılmak ve Avrupa'nın güçlendirilmesi yönünde birlikte çalışmak anlamına geliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sandu, zirvenin, barışın sağlanması ve savaşın yarattığı sonuçların ortadan kaldırılmasına çözüm bulunması için fırsat olduğunu kaydetti.


Moldova

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