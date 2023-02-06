Müdürü olduğu okul bahçesinde ailesiyle ölü bulundu
Emma Pattison, küçük kızı ve kocasının cesetleri, Pattison'ın müdürü olduğu okulun bahçesinde bulundu.
İngiltere'de, Epsom Koleji müdürü 45 yaşındaki Emma Pattison, 39 yaşındaki kocası George ve yedi yaşındaki kızları Lettie'nin cesetleri Epsom Koleji bahçesinde bulundu.
AFP'de yer alan habere göre, Epsom Koleji tarafından yapılan açıklamada "Ölüm haberlerini en derin üzüntü ve pişmanlıkla duyurmak zorundayız. Düşüncelerimiz, taziyelerimiz ve üzüntülerimiz bu trajik zamanda aileleriyle birlikte" denildi.
Polis, 2022'de yılın bağımsız okulu seçilen kolejdeki ölümlerle ilgili ayrıntı paylaşmazken "yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma" yürütme sözü verdi.
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