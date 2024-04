Musk'tan Ukrayna'nın NATO hedefine yorum: Nükleer kıyamete yol açar

ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının "nükleer kıyamete yol açabileceğini" öne sürdü.

Musk, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın yaptığı ve ABD'li üst düzey diplomatın Ukrayna'nın "NATO üyesi olacağını" söylediği bir konuşmanın videosunu içeren bir gönderinin altına "Nükleer kıyamet filmi tam anlamıyla böyle başlar" diye yazdı.

This is literally how the nuclear apocalypse movie startshttps://t.co/g28nCvn3cO