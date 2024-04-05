Musk'tan Ukrayna'nın NATO hedefine yorum: Nükleer kıyamete yol açar

ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının "nükleer kıyamete yol açabileceğini" öne sürerek, "Nükleer kıyamet filmi tam anlamıyla böyle başlar" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:24
Musk'tan Ukrayna'nın NATO hedefine yorum: Nükleer kıyamete yol açar
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ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının "nükleer kıyamete yol açabileceğini" öne sürdü.

Musk, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın yaptığı ve ABD'li üst düzey diplomatın Ukrayna'nın "NATO üyesi olacağını" söylediği bir konuşmanın videosunu içeren bir gönderinin altına "Nükleer kıyamet filmi tam anlamıyla böyle başlar" diye yazdı.

 

Musk yorumuna, Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki kurgusal bir nükleer savaşın görüntülerini içeren 1983 yapımı "The Day After" filminden bir klibin bağlantısını ekledi.

Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'nın ittifaka üye olması gerektiğini yineledi, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söyledi.


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