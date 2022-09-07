Myanmar'dan Rusya çıkışı: Putin, istikrar sağlayan bir dünya lideri

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:53

Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi gele geçiren Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Min Aung Hlaing, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "uluslararası arenada istikrar yaratan dünya lideri" olarak gördüğünü söyledi.

Min, Rusya'nın 30 yıl önce "zor zamanlardan geçtiğini" savunarak, "Putin'in çabalarıyla Rusya yoğun bir şekilde gelişiyor. Ülkeyi yönetmeye başladığında, Rusya'nın küresel bir liderlik konumuna geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

Min, Vladimir Putin'e seslenerek, "Sizi sadece Rusya'nın lideri olarak değil, aynı zamanda dünyanın lideri olarak da tanımlayabiliriz, çünkü tüm dünyada istikrarı kontrol ediyor ve organize ediyorsunuz" diye konuştu.