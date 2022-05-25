Nasrallah: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:26

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da daha önce işgal ettiği güney bölgesinden çekilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

Hasan Nasrallah, İran destekli Hizbullah'a muhalif olan siyasi partilerin sürekli bir şekilde dile getirdiği Hizbullah'ın elindeki silahların orduya teslim edilmesi çağrılarına değinerek, "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açacağı bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Nasrallah, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnanlı siyasetçilerin dile getirdiği "savunma stratejisi"nden de söz ederek, "Savunma stratejisi mi istiyorsunuz? Deniz sınırlarımızda bulunan gaz ve petrolün nasıl çıkarılacağını ve korunacağını konuşalım o zaman. Devlet ve ordunun ayakta kalabilmesi için ülkenin krizlerini çözelim. Sonra da savunma stratejisini" dedi.

Hizbullah ve müttefikleri, 15 Mayıs genel seçimlerinde hükümeti kurmak için meclisteki milletvekili çoğunluğunu kaybetmişti.