NATO ve AB'den ortak karar: Vakti geldi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 21:08

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medyada ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Ukrayna’ya desteğin artırılması ele alındı.

“VAKTİ GELDİ”

Açıklamada, “NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz.” ifadesi yer aldı.

NATO ile AB, 2016 ve 2018’de de iş birliğinin önemini vurgulayan ortak bildiriler yayımlamıştı.