Navalni'ye yakınlığıyla biliniyordu: Çekiçli saldırı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:21

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:21

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksei Navalni'ye en yakın isimlerden Leonid Volkov, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki evinin yakınlarında çekiçli saldırıya uğradı.

Uzun yıllar Navalni'nin sözcülüğünü yapan Kira Yarmiş, salı akşamı X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Volkov biraz önce evinin dışında saldırıya uğradı. Biri araba camı kırıp gözlerine biber gazı sıktı. Daha sonra saldırgan Leonid'e çekiçle vurmaya başladı" yazdı.

Saldırı, Navalni'nin 16 Şubat'ta Rusya'da bir cezaevinde ölmesinden neredeyse tam bir ay sonra meydana geldi. Volkov ve Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya, saldırıdan direkt olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Navalni'yle çalışan bir başka isim olan İvan Zıdanov, saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı.

Navalni'nin ekibi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Volkov'un yüzünün ve bacaklarının kanla kaplı olduğu görülüyor. Başka bir fotoğrafta ise camı kırık bir araba görülüyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, "Leonid'in saldırıya uğraması haberi şoke edici. İlgili yetkililer konuyla ilgili çalışma yapıyor. Saldırganlar yaptıkları için bedel ödeyecek" dedi.

Volkov, geçen günlerde 15 Mart'ta başlayacak Rusya seçimlerinde muhalif seçmenlerin sandığa gitmesi için çağrı yapmıştı.

Navalni'nin ekibi, kendileriyle bağlantılı organizasyonların 2021'de "radikal" ilan edilmesinin ardından ülkeden ayrılmıştı. Salı günkü olay, Navalni destekçilerinin ülkeden ayrılmasından sonra uğradığı ilk fiziki saldırı oldu.