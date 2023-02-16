Nazarbayev'e 'Halkın Lideri' statüsü veren kanun yürürlükten kaldırıldı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:53

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e “Elbaşı” (halkın lideri) statüsünün yanı sıra şahsına ve ailesine özel imtiyazlar tanıyan kanunun yürürlükten kaldırılmasını onaylayan yasayı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev’in “Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı” hakkındaki kanunun geçeriz olarak tanınmasına ilişkin yasayı imzaladığı bildirildi.

Geçen ay parlamento, söz konusu kanunun oy birliğiyle yürürlükten kaldırılmasını onaylamıştı.

Bundan sonra anayasada Nazarbayev’in ismi, "milletin lideri" anlamına gelen “Elbaşı” unvanıyla yazılmayacak, sınırsız şekilde cumhurbaşkanı seçilme hakkı olmayacak. Ayrıca ömür boyu sahip olduğu Kazakistan halkına hitap etmek, devletin inşası, güvenliği ile iç ve dış politikasıyla ilgili inisiyatifte bulunmak, Anayasa Konseyine üye olmak gibi hakları da kaldırılacak.

Nazarbayev’in ülkenin tüm eski cumhurbaşkanları için geçerli olacak “Kazakistan Cumhurbaşkanı Hakkındaki Kanun" çerçevesinde dokunulmazlığı devam ederken, ailesinin ise "mülk ile banka hesaplarının gizli tutulması ve sorguya çekilmeme" gibi dokunulmazlıkları kaldırılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ocak 2022'de meydana gelen kitlesel olayların ardından “Yeni Kazakistan” adıyla yeni bir dönemin başladığını duyurmuş, ülkeyi 28 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019’da istifa eden Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev döneminin de sona erdiği bir süreç yaşanmıştı.

Önce Nazarbayev’in, Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma hakları kaldırılmış, ardından 5 Haziran 2022’de gerçekleştirilen referandumla “Elbaşı” unvanı anayasadan çıkarılmıştı.

Eylül 2022'de Tokayev, her yıl 1 Aralık’ta kutlanan "Birinci Cumhurbaşkanı Günü"nün devlet bayramları listesinden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamış ve başkent "Nur-Sultan"ın adı yeniden "Astana" olarak değiştirilmişti.