Netanyahu ameliyat oldu
74 yaşındaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, fıtık ameliyatı geçirdiği duyuruldu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, fıtık ameliyatı geçirdiği, ameliyatı başarılı geçtiği bildirildi.
NTV'nin aktardığına göre, açıklama, Netanyahu'nun tedavi gördüğü hastane tarafından yapıldı.
Netanyahu, ameliyat sonrası kendine geldi. Başbakanın ailesiyle konuştuğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Netanyahu'ya rutin sağlık kontrolleri sırasında fıtık teşhisi konuldu. İsrailli Başbakanın görevine geçici olarak yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin getirildi.
Netanyahu ameliyat öncesi, "Sizi temin ederim ki bu tedaviyi başarıyla atlatacağım ve çok hızlı bir şekilde geri döneceğim" açıklamasını yapmıştı.
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