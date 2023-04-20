Netanyahu: Suudi Arabistan-İran yakınlaşması sefalet getirecek

Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:51

Güncelleme: 20.04.2023 - 12:51

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Çin'in arabuluculuğuyla İran'la diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararının "sefalet" riskiyle dolu olduğunu söyledi.

Netanyahu'ya göre, Riyad'ın Tahran ile vardığı bu anlaşmanın amacı Yemen'deki çatışmayı sona erdirmek.

CNBC'ye konuşan Netanyahu, Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşmanın "İsrail ile çok az ilgisi olduğunu ve daha çok Yemen'e odaklandığını" söyledi.

Netanyahu, "Bence bunun Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmayı yatıştırma ve hatta ortadan kaldırma arzusuyla çok daha fazla ilgisi var" dedi.

Netanyahu, "Suudi Arabistan ile barış yapmayı çok isteriz, çünkü bunun barış için büyük bir kuantum sıçraması olacağını düşünüyorum. Birçok açıdan Arap-İsrail çatışmasını sona erdirecektir. Bunun Filistin-İsrail çatışmasını sona erdireceğini söylemiyorum. Filistinliler Arap dünyasının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor ama İsrail ile Arap devletleri arasındaki çatışmayı pek çok açıdan sona erdirecektir. Suudi Arabistan'ın, oradaki liderliğin, Orta Doğu'daki düşmanlarının ve dostlarının kimler olduğu konusunda hiçbir yanılsaması olmadığını düşünüyorum. Ancak, İran'la ortak olanlar, sefaletle ortak olurlar'' diye ekledi.

SUUDİ ARABİSTAN-İRAN YAKINLAŞMASI

10 Mart'ta Suudi Arabistan ve İran, istikrarı teşvik etmek ve bölgesel ekonomiyi iyileştirmek amacıyla diplomatik ilişkileri resmen yeniden kurdu.

İki ülke arasındaki yedi yıllık anlaşmazlığı sona erdiren Çin destekli anlaşma ile Pekin'in, ABD'nin uzun süredir diplomatik olarak hakim olduğu bir bölgede potansiyel olarak daha önemli bir rol üstlenecek konuma gelme ihtimali ortaya çıkmıştı.