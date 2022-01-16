New York metrosunda raylara itilen kadın yaşamını yitirdi
ABD'nin New York eyaletinde metro bekleyen bir kadın, bir adamın kendisini raylara itmesi sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şüpheli yakalandı.
New York polisi, cuma günü Times Meydanı metro durağında bir kadının raylara itilerek hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis Komiseri Keechant Sewell, NY Belediye Başkanı Eric Adams ile düzenlediği basın toplantısında, sorumlu olduğuna inanılan adamın olay yerinden kaçtığını ancak kısa bir süre sonra polise teslim olduğunu söyledi.
HaberTürk'ün haberine göre; Hayatını kaybeden kadının 40 yaşında olduğu belirtildi. Sewell, "Bu olay provoke edilmemişti ve kurbanın herhangi bir etkileşimi varmış gibi görünmüyor" dedi.
Başka bir kadın ise adamın birkaç dakika önce kendisin yaklaştığını ve onu raylara iteceğinden korktuğunu söyledi.
Şüpheli, 61 yaşındaki Simon Martial olarak tanımlandı. Polisin evsiz olduğunu söylediği Martial, ikinci derece cinayetle suçlandı.
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