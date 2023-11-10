New York Times'ın genel merkezinde oturma eylemi: Gazze'de öldürülen gazetecilerin isimleri okundu

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın genel merkezinde oturma eylemi gerçekleştirildi. Gazete binasının lobisinde gerçekleştirilen eylemde, Gazze'de öldürülen gazetecilerin isimleri okundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:27
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Filistin destekçisi medya çalışanları, The New York Times (NYT) gazetesinin New York'taki genel merkezinin lobisinde protesto eylemi gerçekleştirdi. Göstericiler "New York Crimes" yazılı bir pankart taşıdı. 

Yüzlerce protestocu NYT'nin Manhattan'daki merkezinin önünde toplandı. Daha sonra oturma eylemi ve nöbet için binanın lobisine girdi.

Kendilerine "Writers Bloc" adını veren bir grup medya çalışanının öncülük ettiği göstericiler, savaşın başlamasından bu yana öldüğü teyit edilen en az 36 gazeteci de dahil olmak üzere Gazze'de öldürülen binlerce Filistinlinin isimlerini okudu.

New York Times çalışanlarına, yayının kurumsal güvenlik müdürü tarafından gönderilen bir e-postada protesto "barışçıl" olarak tanımlandı ve "hiçbir girişin engellenmediği" belirtildi.


ABD New York New York Times gazze Protesto

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