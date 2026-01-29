Nicki Minaj'dan Trump'a tam destek: 'Bir numaralı hayranıyım'

ABD Başkanı Donald Trump, 2025-2028 yılları arasında doğan her Amerikan vatandaşı çocuk için 1000 dolarlık federal destekle açılacak olan "Trump Hesabı" girişimini Washington’da tanıttı. Zirvenin en dikkat çeken konuğu ise 43 yaşındaki ünlü rapçi Nicki Minaj oldu.

Kürsüde söz alan Minaj, bebekler için başlatılan bu yatırım hamlesini göklere çıkarırken, kendi hayran kitlesinin (Barbz) bu hesaplara 150 bin ila 300 bin dolar arasında katkıda bulunacağının sözünü verdi.

"ONUN ZORBALIĞA MARUZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump’ı dinlerken hayranlığını gizlemeyen Minaj, eleştirilere de meydan okudu. İnsanların söylediklerinin kendisini etkilemediğini belirten ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek. Nefret veya insanların söyledikleri beni hiç etkilemiyor; aksine onu daha çok desteklemem için beni motive ediyor. Onun zorbalığa maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Arkasında büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor. Amin."

EL ELE POZ VE DİKKAT ÇEKEN 'MORLUK' DETAYI

Zirve sonunda Donald Trump ve Nicki Minaj el ele poz vererek kameralara gülümsedi. Ancak servis edilen fotoğraflarda Trump’ın elindeki belirgin morluklar yeniden tartışma konusu oldu.





Daha önce de sık sık gündeme gelen bu durum hakkında Beyaz Saray’dan yapılan açıklama hatırlatıldı. Yetkililer, söz konusu morlukların yoğun el sıkışma trafiği ve düzenli kullanılan aspirin kullanımına bağlı geliştiğini savundu.