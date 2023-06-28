Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?
Santa Barbara dizisinde Lionel Lockridge rolünü canlandıran Nicolas Coster, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Nicolas Coster hakkında aramalar hız kazandı. Nicolas Coster'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Nicolas Coster, 89 yaşında hayatını kaybetti. 'Santa Barbara' ve 'Another World' dizileriyle tanınan Coster'ın ölüm haberini, kızı Dinneen Coster tarafından Facebook üzerinden duyuruldu. Nicolas Coster hakkında aramalar hız kazandı. Nicolas Coster'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?
NİCOLAS COSTER NEDEN ÖLDÜ?
Dinneen Coster, paylaşımında, "Bunu babamın sayfasında yayınlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim!! Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.
Coster’ın temsilcisi Chrystal Ayers ise CNN’e yaptığı açıklamada, Coster’ın kanserle uzun süreli bir mücadelesinin ardından komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini belirtti.
NİCOLAS COSTER KİMDİR?
Nicolas Coster, 3 Aralık 1933 yılında dünyaya geldi. Britanya doğumlu olan Coster, Santa Barbara adlı pembe dizide Lionel karakterini 1984 ve 1993 yılları arasında canlandırmıştı. Bu rolüyle 4 kez Daytime Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ancak tek Daytime Emmy Ödülü'nü, 2017 yılında The Bay dizisinde canlandırdığı Jack Madison karakteriyle kazandı.
Aralarında One Life to Live, Another World, Somerset, All My Children, As The World Turns, Young Doctor Malone ve The Secret Storm'un da olduğu birçok tv yapımında rol aldı.
Konuk oyuncu olarak da Wonder Woman, Charlie'nin Melekleri, Magnum P.I, Buck Rogers, Star Trek: The Next Generation gibi dizilerde oynadı.
Sinemada ise onu Başkanın Bütün Adamları, Stir Crazy ve son olarak 2020'de The Deep Ones'ta izledik.
NİCOLAS COSTER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Titanic (1953) - Seaman (uncredited)
The Desert Rats (1953) - Medic (uncredited)
Sea of Lost Ships (1953) - Cadet Wilson (uncredited)
The Outcast (1954) - Asa Polsen
The Black Shield of Falworth (1954) - Humphrey, Young Squire (uncredited)
The Eternal Sea (1955) - Student (uncredited)
City of Shadows (1955) - Roy Fellows
Light Fantastic (1964)
My Blood Runs Cold (1965) - Harry Lindsay
The Sporting Club (1971) - James Quinn
1776 (1972) - South Carolina Delegate (uncredited)
All the President's Men (1976) - Markham
Ebony, Ivory & Jade (1976) - Linderman
MacArthur (1977) - Colonel Huff
The Court-Martial George Armstrong Custer (1977) - Gen. Philip Sheridan
The Big Fix (1978) - Spitzler
Slow Dancing in the Big City (1978) - David Fillmore
The Word (1978, TV Mini-Series) - Peter Ajemian
A Fire in the Sky (1978, TV Movie) - Governor
The Solitary Man (1979 TV Movie) - Bud Henson
Goldengirl (1979) - US Olympic Team Doctor
Just You and Me, Kid (1979) - Harris
The Concorde ... Airport '79 (1979) - Dr. Stone
The Electric Horseman (1979) - Fitzgerald
Little Darlings (1980) - Mr. Whitney
The Hunter (1980) - Poker Player (uncredited)
Why Would I Lie? (1980) - Walter
Stir Crazy (1980) - Warden Henry Sampson
The Pursuit of D.B. Cooper (1981) - Avery
Reds (1981) - Paul Trullinger
The Day the Bubble Burst (1982 TV Movie)
M.A.D.D.: Mother Against Drunk Drivers (1983 TV Movie) - Maurice Carver
Princess Daisy (1983 TV Movie) - Matty Firestone
Beverly Hills Madam (1986) - Uncle Edgar
Big Business (1988) - Hunt Shelton
How I Got into College (1989) - Dr. Phillip Jellinak, Sr.
Incident at Dark River (1989 TV Movie) - Mr. Gorman
Betsy's Wedding (1990) - Harry Lovell
By Dawn's Early Light (1990 TV Movie) - General Renning
Natural Selection (1994)
Full Circle (1996 TV Movie) - Arthur
Hearts Adrift (1996 TV Movie) - Harry Winslow
Freedom Strike (1998) - Adm. Torrance
Love Happens (1999) - Charles
Blood Type (1999) - Bum Joe
The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood (2000, TV Movie) - Ezra Bushmaster
Plot 7 (2007) - Mr. Stewart
Race (2008) - Jack Gibson
Family of Four (2009) - Dr. Wallace
Flower Girl (2009 TV Movie) - Gavin Green
Cold Turkey (2013) - Steve Utley
Dancing on a Dry Salt Lake (2013) - Dr. Woodley
The Southside (2015) - Mr. Bradshaw
Chemical Cut (2016) - Veteran
A Winter Rose (2016) - Drunk
The Deep Ones (2020) - Bob Finley
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- 'AKP'den farkları yokmuş'
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- Habere erişim engeli getirildi...
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Prigojin'in yeri belli oldu!
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım