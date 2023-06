Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:50

Güncelleme: 28.06.2023 - 11:50

Ünlü oyuncu Nicolas Coster, 89 yaşında hayatını kaybetti. 'Santa Barbara' ve 'Another World' dizileriyle tanınan Coster'ın ölüm haberini, kızı Dinneen Coster tarafından Facebook üzerinden duyuruldu. Nicolas Coster hakkında aramalar hız kazandı. Nicolas Coster'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?

NİCOLAS COSTER NEDEN ÖLDÜ?

Dinneen Coster, paylaşımında, "Bunu babamın sayfasında yayınlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim!! Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Coster’ın temsilcisi Chrystal Ayers ise CNN’e yaptığı açıklamada, Coster’ın kanserle uzun süreli bir mücadelesinin ardından komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

NİCOLAS COSTER KİMDİR?

Nicolas Coster, 3 Aralık 1933 yılında dünyaya geldi. Britanya doğumlu olan Coster, Santa Barbara adlı pembe dizide Lionel karakterini 1984 ve 1993 yılları arasında canlandırmıştı. Bu rolüyle 4 kez Daytime Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ancak tek Daytime Emmy Ödülü'nü, 2017 yılında The Bay dizisinde canlandırdığı Jack Madison karakteriyle kazandı.

Aralarında One Life to Live, Another World, Somerset, All My Children, As The World Turns, Young Doctor Malone ve The Secret Storm'un da olduğu birçok tv yapımında rol aldı.

Konuk oyuncu olarak da Wonder Woman, Charlie'nin Melekleri, Magnum P.I, Buck Rogers, Star Trek: The Next Generation gibi dizilerde oynadı.

Sinemada ise onu Başkanın Bütün Adamları, Stir Crazy ve son olarak 2020'de The Deep Ones'ta izledik.

NİCOLAS COSTER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Titanic (1953) - Seaman (uncredited)

The Desert Rats (1953) - Medic (uncredited)

Sea of Lost Ships (1953) - Cadet Wilson (uncredited)

The Outcast (1954) - Asa Polsen

The Black Shield of Falworth (1954) - Humphrey, Young Squire (uncredited)

The Eternal Sea (1955) - Student (uncredited)

City of Shadows (1955) - Roy Fellows

Light Fantastic (1964)

My Blood Runs Cold (1965) - Harry Lindsay

The Sporting Club (1971) - James Quinn

1776 (1972) - South Carolina Delegate (uncredited)

All the President's Men (1976) - Markham

Ebony, Ivory & Jade (1976) - Linderman

MacArthur (1977) - Colonel Huff

The Court-Martial George Armstrong Custer (1977) - Gen. Philip Sheridan

The Big Fix (1978) - Spitzler

Slow Dancing in the Big City (1978) - David Fillmore

The Word (1978, TV Mini-Series) - Peter Ajemian

A Fire in the Sky (1978, TV Movie) - Governor

The Solitary Man (1979 TV Movie) - Bud Henson

Goldengirl (1979) - US Olympic Team Doctor

Just You and Me, Kid (1979) - Harris

The Concorde ... Airport '79 (1979) - Dr. Stone

The Electric Horseman (1979) - Fitzgerald

Little Darlings (1980) - Mr. Whitney

The Hunter (1980) - Poker Player (uncredited)

Why Would I Lie? (1980) - Walter

Stir Crazy (1980) - Warden Henry Sampson

The Pursuit of D.B. Cooper (1981) - Avery

Reds (1981) - Paul Trullinger

The Day the Bubble Burst (1982 TV Movie)

M.A.D.D.: Mother Against Drunk Drivers (1983 TV Movie) - Maurice Carver

Princess Daisy (1983 TV Movie) - Matty Firestone

Beverly Hills Madam (1986) - Uncle Edgar

Big Business (1988) - Hunt Shelton

How I Got into College (1989) - Dr. Phillip Jellinak, Sr.

Incident at Dark River (1989 TV Movie) - Mr. Gorman

Betsy's Wedding (1990) - Harry Lovell

By Dawn's Early Light (1990 TV Movie) - General Renning

Natural Selection (1994)

Full Circle (1996 TV Movie) - Arthur

Hearts Adrift (1996 TV Movie) - Harry Winslow

Freedom Strike (1998) - Adm. Torrance

Love Happens (1999) - Charles

Blood Type (1999) - Bum Joe

The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood (2000, TV Movie) - Ezra Bushmaster

Plot 7 (2007) - Mr. Stewart

Race (2008) - Jack Gibson

Family of Four (2009) - Dr. Wallace

Flower Girl (2009 TV Movie) - Gavin Green

Cold Turkey (2013) - Steve Utley

Dancing on a Dry Salt Lake (2013) - Dr. Woodley

The Southside (2015) - Mr. Bradshaw

Chemical Cut (2016) - Veteran

A Winter Rose (2016) - Drunk

The Deep Ones (2020) - Bob Finley