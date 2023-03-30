Nikkei Asia: Türkiye'deki seçimler, yabancı yatırımcıların ilgisini artırdı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:20

Tokyo merkezli Nikkei Asia gazetesi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde yabancı yatırımcıların Türkiye'yi turlamaya başladığını bildirdi.

Yabancı yatırımcı grupların Türkiye ziyaretlerinde hem iktidar hem de muhalefet yetkilileriyle buluşmak üzere konferans görüşmeleri düzenlediğinin belirtildiği haberde, Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın, Nisan'da Türkiye'ye bir ziyaret planladığı ve İspanyol bankası BBVA'nın bu hafta Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

Nikkei Asia'ya konuşan kaynaklar, iktidarın lirayı güçlendirmek için yıllarca piyasaya müdahale etmesinin "istikrarı bozucu bir etkisi" olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'IN PARA POLİTİKALARI...

BlueBay Asset Management stratejisti Tim Ash, "Neredeyse her gün bir Türkiye konulu etkinliğe davet ediliyorum. Analistler ve anketörlerle çok sayıda seyahat ve görüşme oluyor" diye konuştu.

Ash, "Yatırımcıların temelde Türkiye'ye hala inancı var, sadece Erdoğan tarafından yürütülen ortodoks olmayan politikalardan nefret ediyorlar. Para politikasında ortodoksluğa geri dönüldüğü görülürse, yabancı kurumsal yatırımcıların kitlesel olarak ve çok hızlı bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DAHA FAZLA YÜK YARATABİLİR"

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık'tan ekonomist Haluk Bürümcekçi ise Nikkei'ye demecinde, "Doların lira karşısında hızla değer kazanması durumunda, dövize endeksli lira mevduat hesapları, planın yüklenicileri olarak Hazine ve Merkez Bankası üzerinde daha fazla yük yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'nın görüşüne yer verilen haberde Rota, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde bu tür mevduatların vadelerinin uzatılmayacağını söyledi.

Rota, "Yabancıların yeniden girişini güvence altına alacak çok daha güçlü temeller altında piyasaları yeniden açacağız. Türkiye'nin muhteşem bir geri dönüş yapacağını düşünüyorum ki bu da [olası] bir seçim zaferinin ardından birkaç hafta içinde gerçekleşebilir" dedi.

"HERKES İÇİN KAZAN-KAZAN DURUMU ORTAYA ÇIKACAK"

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ise bir hükümet değişikliği olması halinde, yeni ekonomi yönetimi ekibinin hızlı bir şekilde açıklanması da dahil olmak üzere, değişikliklerin hızlı bir şekilde uygulanması ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için piyasalara ileriye dönük rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda "Türkiye'nin on yılın ticaret ülkesi olacağını" ve "ülkenin yabancı yatırımların geri dönüşünden kazançlı çıkacağını" savunarak, "Biz burada yabancı yatırımcıların vurgun yapmasının önünü açmak için bulunmuyoruz, ancak herkes için bir kazan-kazan durumu ortaya çıkacaktır" dedi.

"Belirsiz jeopolitik ortamın da Türkiye için bir açılım" yaratabileceğini belirten Yılmaz, "Artık paranın Rusya ve Çin'den çıktığını ve bazı gelişmekte olan piyasaların para çekme şansını kaybettiğini görüyoruz. Eğer doğru şeyleri yapabilirsek, Türkiye çok cazip hale gelecektir" diye konuştu.