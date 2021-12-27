Noel arifesinde kan donduran cinayet: 'Onu özgürleştirmek için'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 12:50

Newsweek’te yer alan habere göre, Noel arifesinde gelen ihbarın ardından olay yerine ualaşan polis memurları, şüpheli kadının ifadesi sonrası duyduklarına inanamadı.

İddiaya göre, Cape Girardeau şehrindeki eve gelen polisler, Brittany Wilson’ı ön bahçede kanlı kıyafetler ve elinde bir kılıçla buldu.



Erkek arkadaşının diğer insanların vücut parçalarını sakladığını iddia eden Wilson, polis memurlarına Foster’ı “özgürleştirmek” için bıçakladığını söyledi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Cape Girardeau Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının, Wilson’ın erkek arkadaşı Harrison Stephen Foster’ı, yatak odasında bıçakla yaralanmış halde bulduğu ifade edildi.



Newsweek’in haberine göre, polis memurları tarafından tutuklanan Wilson’a, birinci derecede cinayet ve silahla adam yaralama suçlarından dava açıldı.



Haberde, Foster’ın hayatını kaybettiği belirtilirken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

