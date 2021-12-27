Noel arifesinde kan donduran cinayet: 'Onu özgürleştirmek için'
ABD’nin Missouri eyaletinde gerçekleşen olayda, erkek arkadaşını kılıçla öldürdüğü iddia edilen kadının ifadesi şaşkınlık yarattı.
Newsweek’te yer alan habere göre, Noel arifesinde gelen ihbarın ardından olay yerine ualaşan polis memurları, şüpheli kadının ifadesi sonrası duyduklarına inanamadı.
İddiaya göre, Cape Girardeau şehrindeki eve gelen polisler, Brittany Wilson’ı ön bahçede kanlı kıyafetler ve elinde bir kılıçla buldu.
Erkek arkadaşının diğer insanların vücut parçalarını sakladığını iddia eden Wilson, polis memurlarına Foster’ı “özgürleştirmek” için bıçakladığını söyledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cape Girardeau Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının, Wilson’ın erkek arkadaşı Harrison Stephen Foster’ı, yatak odasında bıçakla yaralanmış halde bulduğu ifade edildi.
Newsweek’in haberine göre, polis memurları tarafından tutuklanan Wilson’a, birinci derecede cinayet ve silahla adam yaralama suçlarından dava açıldı.
Haberde, Foster’ın hayatını kaybettiği belirtilirken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- CHP'li vekilden kötü haber
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması