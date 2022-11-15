Norveç'ten ülke tarihindeki en büyük sözleşme: ABD ile füze anlaşması imzaladı
Norveç, F-35 savaş uçakları için füze satın almak üzere ABD ile rekor düzeyde bir sözleşme imzaladı.
Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç'in F-35 savaş uçakları için AMRAAM-D havadan havaya füzeler satın almak üzere ABD ile yaklaşık beş milyar Norveç kronu (yaklaşık 500 milyon dolar) değerinde rekor bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, sözleşmeye ilişkin, "Bu hem Norveç'in savunma kabiliyeti hem de Norveç-ABD iş birliği açısından çok önemli bir anlaşma" dedi.
Bjorn Arild Gram, "Norveç'in de artık bu tür gelişmiş füzelere erişimi olmasından ve F35'in potansiyelini ortaya çıkaracak ve savunma kabiliyetimizi güçlendirecek orta menzilli havadan havaya füzeler tedarik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
Gram, bunun, günümüzün güvenlik politikaları açısından önemli olduğunu belirterek, füzelerin 2028 yılına kadar teslim edileceğini aktardı.
AMRAAM-D'nin, Norveç savaş uçaklarının önümüzdeki on yıllar boyunca Norveç hava sahasını savunmak için kullanacağı "birincil silah" olacağı ve Norveç Silahlı Kuvvetleri için "tarihteki en büyük silah alımı" olduğu bildirildi.
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