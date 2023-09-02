Nükleer savaşı tetikleyecek yeni adım: Seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat gönderecek

Yayınlanma: 02.09.2023 - 10:52

Güncelleme: 02.09.2023 - 10:53

ABD'nin ilk kez Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mühimmat göndereceği bildirildi.

Rus tanklarını imha etmeye yardımcı olabilecek bu mühimmatların, önümüzdeki hafta açıklanacak olan Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, bu mühimmatların, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya teslim edilmesi beklenen Abrams tanklarından ateşlenebileceğini söylediler.

Yetkililerden biri, Ukrayna'ya askeri yardım paketinin içeriğinin 240 milyon ila 375 milyon dolar arasında bir değere sahip olacağını kaydettiler.

Yetkililer ayrıca, paketin değerinin ve içeriğinin hala kesinleşmediğini söyledi.

İngiltere, bu yılın başlarında Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderdiği bilinirken, ABD'nin ülkeye ilk uranyum içerikli mühimmat sevkıyatının tartışmalara yol açacağı belirtiliyor.

RUSYA, İNGİLTERE'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mühimmatların İngiltere tarafından Ukrayna'ya verilmesi halinde Rusya'nın “karşılık vermek zorunda olacağını” ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat konusunda İngiltere’yi uyararak, “Bunun sonunun Londra için kötü olacağına şüphe yok” demişti.