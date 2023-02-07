Obama'dan deprem paylaşımı: 'Etkilenen binlerce insanı düşünüyoruz'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye’yi de etkileyen depremlere yardım yapmak isteyenler için Obama Vakfı aracılığıyla yardım kuruluşlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:41
Obama'dan deprem paylaşımı: 'Etkilenen binlerce insanı düşünüyoruz'
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ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım yapmak isteyenler için Obama Vakfı aracılığıyla yardım kuruluşlarını paylaştı.

Obama, “Obama Vakfı”nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak depremzedelere yardım etmek isteyenlerin ulaşabileceği yardım kuruluşlarını paylaştı.

 Obama, Twitter'da “Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan tahribatın boyutu neredeyse hayal bile edilemez. Michelle ve ben, Suriyeli sığınmacılar dahil olmak üzere, etkilenen binlerce insanı düşünüyoruz. Yardım etmek isteyenler için bazı kaynaklar burada” paylaşımında bulundu.

 



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