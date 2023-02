Obama'dan deprem paylaşımı: 'Etkilenen binlerce insanı düşünüyoruz'

ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım yapmak isteyenler için Obama Vakfı aracılığıyla yardım kuruluşlarını paylaştı.

Obama, “Obama Vakfı”nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak depremzedelere yardım etmek isteyenlerin ulaşabileceği yardım kuruluşlarını paylaştı.

The scale of devastation after the earthquakes in Türkiye and Syria is almost unimaginable. Michelle and I are thinking of the thousands of people who have been affected, including Syrian refugees. Here are some resources for anyone looking to help. https://t.co/UVZSmZSw9d