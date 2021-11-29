'Omicron' endişesi sürerken Covid-19 test üreticisinden kritik açıklama

29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:26

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz hafta Omicron varyantını SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak tanımlamış ve diğer varyantlardan daha çabuk yayıldığını belirtmişti.

Thermo Fisher şirketi yaptığı açıklamada, TaqPath adlı koronavirüs testlerinin hedef hücreler mutasyondan etkilenmiş olsa bile doğru sonuçlar verdiğini belirtti.

Thermo Fisher CEO'su Mark Stevenson, "Bu test yalnızca Covid-19 için değil...Omicron varyantının tespitinde de kullanılabilir" dedi.

Stevenson, vakanın Omicron varyantından ya da Alpha gibi benzer semptomlar gösteren başka bir varyanttan kaynaklanıp kaynaklanmadığının doğrulanabilmesi için test numunelerinin yine de bir laboratuvara gönderilmesi gerektiğini söyledi.