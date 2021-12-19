Omicron varyantı Mısır'a da sıçradı

Mısır Sağlık Bakanlığı, ilk Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

İHA
19 Aralık 2021 Pazar, 00:00
Omicron varyantı Mısır'a da sıçradı
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Tüm dünyada hızla yayılan Covid-19'un Omicron varyantı Mısır'da da görüldü. Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Omicron varyantının 3 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Omicron'a yakalanan 2 kişinin herhangi bir semptom göstermediği, diğer kişinin ise hafif semptomlara sahip olduğu belirtildi. Omicron varyantına sahip 3 vaka hastanede izole edilirken, hastalarla temasta bulunanlar için de tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

MISIR'DA SON DURUM

Mısır'da toplam 373 bin 509 Covid-19 vakası bulunurken, salgının başından beri 21 bin 277 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, ülkede 310 bin 749 kişinin de tamamen aşılanmış durumda olduğunu açıkladı.


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