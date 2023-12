Otizm hastası kadın kabusu yaşadı: Viking tarikatının 'cinsel kölesi'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:23

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:23

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir kadın, "Vikingizm" adlı tarikat tarafından kaçırıldı. Hannah Frisby ve "üç kocası" tarafından cinsel amaçla köle olarak kullanılan kadın, Hristiyanlığı reddetmeye zorlanmasının yanı sıra "tanrılara bir köpek yavrusu kurban etmeye" zorlandı.

29 yaşındaki Hannah Frisby liderliğindeki "üç koca" Caleb Frisby, Justin Cowart, James Owens ve Hannah Frisby'nin amcası Tommy Allen tutuklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, tarikatın, satanizm, büyücülük ve Vikingizm (İskandinav panteonuna tapınma) gibi inanışları uyguladığı ve bir köpek yavrusunu da tanrılara kurban ettiği bilgisi tutuklama belgelerinde yer aldı.

Otizm ve DEHB (Hiperaktivite bozukluğu) hastası olan kurban kadın, kardeşinden yardım istemesiyle yaşadığı durumdan kurtulabildi.

Kaldığı tarikat evinde defalarca cinsel istismara maruz kalan kadın, bir akşam ziyaretine gelen kardeşine "Freddy nasıl?" diye sordu. Daha sonra kadın, bir not defterine "Bana yardım et. Gitmeme izin vermiyorlar. Beni her gün bir köle gibi dövüyorlar" mesajını yazdı. Aralarındaki "gizli bir kod" olan "Freddy nasıl?" sorusunu ve notu alan kadının kardeşi, soğukkanlılıkla evi terk etti.

Polise giden ve yaşananları bildiren kardeş, evden ayrıldıktan iki saat sonra polis ile birlikte eve geri geldi ve kardeşini kurtardı.

Frisby, birinci derece tecavüz, ayinsel eylemler ve ağırlaştırılmış darp suçlamalarıyla tutuklandı. Cowart, ağırlaştırılmış darp ve birinci dereceden tecavüzle suçlanarak tutuklandı. Caleb Frisby ve Allen ağırlaştırılmış darpla suçlandı.