Pakistan'da terör operasyonu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:30
Pakistan'da terör operasyonu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalle bölgesinde saldırganlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dün, Kuzey Veziristan'ın Dossali bölgesinde 4 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.


PAKistan
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