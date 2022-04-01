Papa, Kanada'da yatılı okullardaki istismarlar için yerli halklardan özür diledi

01 Nisan 2022 Cuma, 16:50

Kanadalı yerli halkların temsilcilerinden oluşan bir heyet hafta boyunca Vatikan'da görüşmeler yapmasının ardından Papa Francesco, heyetlere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kimliğinize, kültürünüze ve manevi değerlerinize saygısızlıkla ve istismarlarla sizi yaralayan her şeyde, başta eğitim sorumluları olmak üzere Katoliklerin oynadığı rolden utanç duyuyorum; acı ve utanç duyuyorum [...] Katolik Kilisesi'nin bu üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyorum ve size tüm kalbimle şunu söylemek istiyorum: Çok üzgünüm. Kanadalı piskopos kardeşlerimle birlikte sizden özür diliyorum."

Kanada'da 1880'lerden 1990'lara kadar, birçoğu ailelerinden zorla alınan 150 binden fazla yerli çocuk devlete ait yatılı okullarda asimilasyona tabi tutulmuş, yaygın olarak fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz kalmıştı.

Bu uygulamayı incelemek için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2015'te yayımladığı raporda bu sistemi "kültürel soykırım" olarak nitelemişti.

Okullardaki çocuklardan en az 6 bininin ortadan kaybolduğu da hesaplanıyor.

Sonuncusu 1996'da kapatılan bu kurumlara ait alanlarda yüzlerce çocuğa ait isimsiz mezarlar tespit edilmişti.

Yatılı okulların kurulması ve idaresinde Hristiyan kilise kurumları büyük role sahipti.

Kanada hükümeti ile Anglikan, Presbiteryen ve Üniteryen Kiliseleri daha önce bu sistemdeki rolleri nedeniyle özür dilemişti.

Söz konusu yatılı okulların yüzde 70 kadarının idaresinden ise Katolik Kilisesi sorumluydu.

Geçmişte Vatikan'dan bu konuda "üzüntü" açıklamaları yapılsa da resmi bir özür gelmemişti.

Metis heyetinin başkanı Cassidy Caron de özrün ötesinde somut adımlar beklediklerini belirtti ve "Uzlaşma, Papa ile görüşmeyle başlamadı ve burada bitmez. Bu, o yoldaki taşlardan sadece biri" dedi.

Vatikan'a gelen heyette yer alan Metis, Inuit ve İlk Uluslar gruplarından bazı temsilciler de Papa'nın Kanada'yı ziyaret ederek özrünü bu topraklarda tekrarlaması talebinde bulundu.