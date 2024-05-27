Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Binlerce kişi toprak altında kaldı!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:03

AFP tarafından elde edilen mektubun bir kopyasına göre, Papua Yeni Gine'de hükümet, BM'ye yazdığı bir mektupta bir köyü süpüren büyük bir toprak kaymasında 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığı bildirdi.

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine yazdığı mektupta, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu" ifadelerini kullandı.

Papua New Guinea tells UN over 2,000 people are estimated to be buried under rubble after devastating landslide. Australia responds by sending rescue and recovery equipment pic.twitter.com/aaNQxvcW2O — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 27, 2024

Enga eyaletinde yer alan köyün, Cuma sabahı erken saatlerde Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökmesi ve çok sayıda evin ve içinde uyuyan insanların gömülmesiyle neredeyse yok olduğu belirtildi.

Afet ofisinden yapılan açıklamada, heyelanın "binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açtığı ve ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde büyük etkiye neden olduğu" belirtildi.

BM yetkilileri tarafından alınan mektupta, Porgera Madeni'ne giden ana otoyolun "tamamen tıkandığı" belirtildi.

Mektupta, "Toprak kayması yavaşça kaymaya devam ettiği için durum istikrarsızlığını korumakta ve hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden bir tehlike oluşturmaktadır" denildi.