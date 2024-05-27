Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Binlerce kişi toprak altında kaldı!

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de büyük bir toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:03
Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Binlerce kişi toprak altında kaldı!
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AFP tarafından elde edilen mektubun bir kopyasına göre, Papua Yeni Gine'de hükümet, BM'ye yazdığı bir mektupta bir köyü süpüren büyük bir toprak kaymasında 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığı bildirdi.

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine yazdığı mektupta, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu" ifadelerini kullandı.

 

Enga eyaletinde yer alan köyün, Cuma sabahı erken saatlerde Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökmesi ve çok sayıda evin ve içinde uyuyan insanların gömülmesiyle neredeyse yok olduğu belirtildi.

Afet ofisinden yapılan açıklamada, heyelanın "binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açtığı ve ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde büyük etkiye neden olduğu" belirtildi.

BM yetkilileri tarafından alınan mektupta, Porgera Madeni'ne giden ana otoyolun "tamamen tıkandığı" belirtildi.

Mektupta, "Toprak kayması yavaşça kaymaya devam ettiği için durum istikrarsızlığını korumakta ve hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden bir tehlike oluşturmaktadır" denildi.


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