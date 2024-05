Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Binlerce kişi toprak altında kaldı!

AFP tarafından elde edilen mektubun bir kopyasına göre, Papua Yeni Gine'de hükümet, BM'ye yazdığı bir mektupta bir köyü süpüren büyük bir toprak kaymasında 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığı bildirdi.

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine yazdığı mektupta, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu" ifadelerini kullandı.

Papua New Guinea tells UN over 2,000 people are estimated to be buried under rubble after devastating landslide. Australia responds by sending rescue and recovery equipment pic.twitter.com/aaNQxvcW2O