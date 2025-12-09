Paramount, Warner Bros'u almak için Netflix ile yarışıyor

Paramount Skydance'in teklifi, Warner Bros'un tamamını 108.4 milyar dolara satın almayı kapsıyor.

Netflix, Warner Bros Discovery'ye ait yapım stüdyolarına ve online izleme platformlarına teklif sunmuştu.

Borçlar dahil yaklaşık 83 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Ancak Paramount'un yeni teklifi ise şirketin tamamını 108,4 milyar dolar üzerinden değerleyerek Netflix'in teklifine kıyasla daha yüksek bir bedel ortaya koyuyor.

Milyarder Ellison ailesinin desteklediği Paramount, geleneksel televizyon ağları dahil Warner Bros'un tamamını satın almak üzere hissedarlara hisse başına 30 dolar teklif etti.

Şirket, teklifin Netflix'inkine göre daha yüksek nakit içerdiğini ve düzenleyici kurumlardan onay alma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Netflix'in satın alma planının, "rekabet açısından sorunlar doğabileceğini" söylemişti.

Rakip teklifi veren Paramount ile Trump ailesi arasında da yakın ilişki bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kayıtlarına göre Paramount'un finansal ortakları arasında Trump'ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.

TRUMP: SORUN YARATABİLİR

7 Aralık Pazar günü konuşan Donald Trump, Netflix - Warner Bros büyüklüğünün "sorun yaratabileceğini" savunmuştu.

Trump, anlaşmanın onaylanması sürecine de bizzat dahil olabileceğini söyledi.

Warner Bros, Harry Potter ve Game of Thrones gibi serilerin ve yayın hizmeti HBO Max'in sahibi.

Devralma, ABD film ve medya sektörünün radikal bir şekilde yeniden şekillenmesine yol açacak.

ELLİSON - TRUMP YAKINLIĞI

Paramount'un sahibi Larry Ellison, CNBC'ye yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın almasının sektörde tekelleşme riskini artıracağını belirtti.

"Bu, Hollywood için kötü bir anlaşma" diyen Ellison, Trump'la "çok olumlu görüşmeler" yaptığını, başkanın rekabet konusuna önem verdiğine inandığını söyledi.

Her iki satın alma girişimi de ABD ve Avrupa'daki rekabet otoritelerinin sıkı incelemesine tabi tutulacak.

Paramount, Wall Street dünyasında uzun süredir güçlü bir alıcı adayı olarak görülüyordu.

Bunun sebeplerinden biri, Cumhuriyetçi Partinin bağışçıları olan David ve Larry Ellison ile Trump arasındaki yakın ilişkinin, olası bir satın alma sürecinde düzenleyici kurumlarla yaşanabilecek sorunları hafifletebileceği beklentisiydi.

Paramount'un Warner Bros'u tamamen satın alma planı, iki şirketin geleneksel yayın ağlarının birleşmesiyle hem ölçek hem de maliyet avantajı elde etme fırsatı olarak değerlendiriliyordu.

Ellison, Warner Bros'un televizyon ağlarını bağımsız bir şirkete ayırma planının yanlış olduğunu savunarak, bunun uzun vadede değer kaybı yaratacağını öne sürdü:

"Bu hisselerin, iddia edilenden çok daha düşük bir değere gerileyeceğini düşünüyorum."

Haberin ardından Warner Bros hisseleri Pazartesi açılışında yüzde 6'dan fazla yükseldi. Paramount hisseleri de değer kazanırken, Netflix hisseleri yüzde 3'ten fazla geriledi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ HİKAYECİ ŞİRKETİ BİRLEŞECEK'

Netflix yöneticileri geçen hafta ön anlaşma sonrası bazı olası adımlar konusunda konuşmuştu.

Netflix'in Eş Genel Müdürü Ted Sarandos, Warner Bros'un dizi ve film arşivini Netflix platformuyla birleştirerek, "izleyicilere daha fazla sevdikleri içerikleri sunabileceğini ve gelecek yüzyılın hikaye anlatımını şekillendirebileceğini" söyledi.

Greg Peters ise bu anlaşmanın Netflix'in Warner Bros ürünlerini daha geniş bir kitleye sunabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Netflix yöneticileri, Game of Thrones, Sopranos gibi dev yapımların arkasındaki HBO markası konusundaysa konuşmanın erken olacağını söylüyor.

REKABET KURUMU DEVREYE GİREBİLİR Mİ?

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon analisti Paolo Pescatore, satışın "çok büyük bir niyet beyanı" olduğunu söyledi.

Netflix'in "yeni yayıncılık dünyasında küresel lider olma hedefini vurguladığını" ekledi.

Warner Bros için bu "şaşırtıcı hamlenin" mantıklı olduğunu ancak anlaşmanın büyüklüğü göz önüne alındığında birleşme aşamasında "Netflix için baş ağrısına yol açabileceği" konusunda uyardı.

Anlaşmanın duyurulmasından önce pazarlama şirketi Enders Analysis'in televizyon bölümü başkanı Tom Harrington, devralmanın düzenleyiciler tarafından onaylanıp onaylanmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Ancak onaylanması halinde sinema sektörü üzerinde büyük bir etki yaratacağını belirtti.

"Gerçekleşmesi halinde Hollywood'un yönü değişecek" dedi.

Harrington, tüketiciler açısından birleşmenin daha yüksek fiyatlara yol açmasının muhtemel olduğunu söyledi.

"Netflix daha pahalı hale gelip HBO Max kapatılacak/temel ihtiyaç olmaktan çıkacak olsa bile, Netflix'in hanelere daha fazla nüfuz etmesi muhtemelen toplam abonelik gelirlerinde bir artış anlamına gelecektir."

Yatırım platformu AJ Bell'in finansal analiz şefi Danni Hewson, Netflix'in Warner Bros filmlerini büyük ekranda yayınlamaya devam edeceği vaadiyle Hollywood'a "uzandığını" söyledi.

"Bu anlaşma, söz konusu önemli düzenleyici engelleri hızla aşabilirse, önemli maliyet tasarrufları sağlanması muhtemel" dedi.

Netflix'in eş genel müdürü Tarandos, şirketin gerekli düzenleyici onayı alacağına inandığını ve bu yönde hızla ilerlediklerini söyledi.

Amerika Yönetmenler Birliği sözcüsü, duyuru öncesinde sendikanın birleşme konusunda "önemli endişeleri" olduğunu açıklamıştı.