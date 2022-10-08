Retba Gölü meşhur pembe rengini neden kaybetti?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:18

Batı Afrika'daki Senegal'de bulunan Retba Gölü, bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı herkesçe bilinen meşhur pembe tonunu kaybetti.

NASA Dünya Gözlemevi'nden alınan uydu görüntüleri gölün, sağanak yağmurdan sonra pembe rengini kaybederek mavi-yeşil bir tona büründüğünü gösteriyor.

RETBA GÖLÜ RENGİNİ YİTİRİYOR

Retba Gölü, tipik olarak kurak mevsimlerde, özellikle kasım ve haziran aylarında en canlı pembeliğine erişiyor.

Ancak bölgenin en yağışlı mevsimi olan temmuz ve ekim aylarında tuzlu sular, yağmur sularıyla seyrelip gölün rengini kaybetmesine sebep oluyor.

Geçtiğimiz yağışlı mevsim, normalden daha yüksek oranlarda yağış ve su baskınlarıyla geçtiği için Retba Gölü, rengini yüksek oranlarda yitirmiş durumda.

Ancak bilim insanları, kurak dönemler ile gölün renginin geri geleceğini belirtiyor.

GÖLÜ PEMBEYE BOYAYAN ALGLER

Dünyaca ünlü göl rengini, 'Dunaliella Salina' adı verilen tek hücreli alglere borçlu. Algler tipik olarak yeşildir, ancak zorlu koşullar altında turuncumsu beta karoten pigmentleri üretir ve bu pigmentler, Retba Gölü'ne rengini verir.

IFLScience'ın haberine göre Retba Gölü'nün tuz oranı, Atlantik Okyanusu'nun sularına maruz kalabildiği için Ölü Deniz gibi çok yüksek.

Bu yüksek tuz oranı, tuz madencileri için iyi olsa da 'Dunaliella Salina'yı strese sokmakta. Koruyucu beta karoten pigmentlerini dışarıya pompalayan algler, gölün pembeye bürünmesine neden olmakta.