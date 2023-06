Pentagon belgelerini sızdıran Daniel Ellsberg kimdir? Daniel Ellsberg neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:52

Güncelleme: 17.06.2023 - 09:52

ABD’de “Pentagon Belgeleri” olarak bilinen, hükümetin Vietnam Savaşı'yla ilgili yalanlarını ortaya çıkaran gizli belgeleri ifşa eden savaş karşıtı aktivist Daniel Ellsberg hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte Daniel Ellsberg'in yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



DANİEL ELLSBERG KİMDİR?



Daniel Ellsberg, 7 Nisan 1931'de ABD'nin Şikago şehrinde doğdu. RAND Corporation'da çalıştığı sırada, 1971'de ABD hükümetinin Vietnam Savaşı ile ilgili karar verme mekanizmasına ilişkin çok gizli bir Pentagon çalışması olan Pentagon Belgelerini The New York Times ve The Washington Post'ta yayımladığında ulusal bir siyasi tartışmayı hızlandırdı.

Ocak 1973'te Ellsberg, 1917 Casusluk Yasası uyarınca diğer hırsızlık ve komplo suçlamalarıyla birlikte en fazla 115 yıl hapis cezasıyla suçlandı. Hükümetin görevi kötüye kullanması ve yasadışı kanıt toplaması ve Leonard Boudin ile Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Charles Nesson'ın savunması nedeniyle Yargıç William Matthew Byrne Jr., Mayıs 1973'te Ellsberg aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti.

Ellsberg, 2006 yılında Doğru Yaşam Ödülü'ne layık görüldü. Karar teorisinde önemli bir örnek olan Ellsberg, paradoksunu formüle etmesiyle de biliniyordu; nükleer silahlar ve nükleer politika konusundaki kapsamlı çalışmaları için; ve WikiLeaks, Chelsea Manning ve Edward Snowden'a desteğini dile getirdiği için. Ellsberg, "derin hümanizmi ve olağanüstü ahlaki cesareti" nedeniyle 2018 Olof Palme Ödülü'ne layık görüldü.

ÖZEL YAŞAMI

Daniel Ellsberg, 1970'de yazar Patricia Marx'la evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.

DANİEL ELLSBERG NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Daniel Ellsberg’in 92 yaşında California’daki evinde pankreas kanserine yenik düştüğü bildirildi.



Ellsberg, 2 Mart’ta ilk kez sosyal medya hesabından kendisine "müdahale edilemez pankreas kanseri" teşhisinin konulduğunu duyurmuş ve “Size, doktorlarımın bana 3 ila 6 ay süre verdiğini haber vermekten dolayı üzgünüm” ifadesini paylaşmıştı.